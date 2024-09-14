Mevlid kandili mesajları resimli - Dualı, en güzel, en anlamlı, kısa uzun Mevlit kandili mesajları
Mevlid kandili mesajları resimli kandil günü müslümanların arasındaki bağı kuvvetlendirmek, uzakları yakın etmek için en çok tercih edilen mesaj türlerinden. Bugün mevlid kandili. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan önemli bir dini gün ve gecedir. 'Bugün kandil mi, bugün mevlid kandili mi' diyenler için WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS ile gönderebileceğiniz en güzel, dualı, hadisli, anlamlı, kısa ve uzun mevlit kandili mesajları listesini derledik. Mevlid kandili mübarek olsun!
Mevlid kandili mesajları resimli, videolu veya yazılı şekilde İslam alemi için bu önemli güne özel müslümanlar arasında gönderiliyor. Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı bu özel gecede küslüklerin giderilmesi, uzakların yakın edilmesi için ayrıca bir fırsattır. Biz de bugün ne kandili, bugün mevlid kandili mi diyenler için, farklı, en güzel, en anlamlı, kısa ve öz mevlid kandili mesajlarını derledik. Bu mesajları WhatsApp, Telegram, Instagram veya Facebook Messenger üzerinden gönderebilirsiniz. Mevlid kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller.
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ
"Bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifinin huzur ve bereketiyle dolup taşan bir yürek diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul eylesin, kalplerinizi imanla doldursun. Hayırlı kandiller."
"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu andığımız bu mübarek gecede, yürekleriniz huzurla dolsun. Rabbim sizleri sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir ömre nail eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."
-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin. -Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.
-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.. -Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....
"Bu mübarek gecede, gönüllerimizdeki dualar, gökyüzüne süzülen ışıklar gibi arş-ı âlâya yükselsin. Mevlid Kandili’nin feyzi, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, kalplerinize mutluluk getirsin. Hayırlı kandiller."