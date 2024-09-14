Mevlid kandili mesajları resimli - Dualı, en güzel, en anlamlı, kısa uzun Mevlit kandili mesajları

-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin. -Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.