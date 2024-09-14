Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili’nin dinimizdeki önemi nedir?
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlid Kandili Diyanet İşleri takvimine göre bu sene 14 Eylül cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar için önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili’nin dinimizdeki önemi nedir merak ediliyor? Peki, Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili’nin dinimizdeki önemi nedir?
Mevlid Kandili nedir?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi, Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.
Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.
Mevlid Kandili’nin dinimizdeki önemi nedir?
Mevlid Kandili, İslam dini için büyük önem arz eder. Mevlid Kandili, müminler için Hz. Muhammed’in doğumunu anmak adına mübarek gündür. Onun örnek ahlaki değerlerini hatırlatır. Bu mübarek gün, Peygamber sevgisinin daha çok yayılmasına ve Peygamber’in hayatı hakkında kıymetli bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmaktadır.
Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in insanlığa getirdiği dini mesajları, öğretileri ve örnek alınacak hayatını daha iyi anlamak ve takip etmek için bir vesiledir. Ayrıca bu mübarek gece, Hz. Muhammed’in insanları İslam’a davet etme çabalarını ve İslam’ın barış, sevgi ve adalet temellerine dayanan prensiplerini hatırlamak için büyük önem taşır.