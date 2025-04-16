Migros Money Kart’la 5 litre ayçiçek yağında yüzde 17 indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 23 NİSAN)
Migros’ta indirimler sürüyor. Money Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde ayçiçek yağı, zeytinyağı ve çay gibi temel gıda ürünlerinde indirimler 23 Nisan tarihine kadar sizleri bekliyor.Peki, Migros’ta 23 Nisan tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? Migros 23 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros 23 Nisan aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
MONEY KART İLE YAPACAĞINIZ YUDUM AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM FIRSATI!
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Money’li fiyat: 339,95 TL
DOĞUŞ FİLİZ ÇAYI 1000 G
Money’li fiyat: 169,95 TL
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İÇİM BEYAZ PEYNİR 1000 G
Money’li fiyat: 219,90 TL
İÇİM KAŞAR PEYNİR 400 G
Money’li fiyat: 154,90 TL
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