Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 7 Mayıs 2025 tarihine kadar elektrikli bisiklet, beyaz eşya ve küçük ev aletleri raflarda yerini alıyor. Peki, Peki, Migros’ta 7 Mayıs 2025 tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? Migros nisan/mayıs aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
HOOVER H3WS 495TA4-S ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
9 kg yıkama kapasitesi
1400 devir/dk
Özel bakım programları
Buhar bakım programı
Anti-alerji programı
Money'li fiyat: 14.299 TL
SEG LFW 2502 212 LİTRE E ENERJİ SINIFI LOW FROST (STATİK) BEYAZ BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Enerji Sınıfı : E
Hacim (L) 212
Soğutucu bölme kapasitesi (Lt) 171
Dondurucu bölme kapasitesi (Lt) 42
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 222
Yükseklik (cm) 145
Genişlik (cm) 54
Derinlik (cm) 57
Kontrol Paneli: Mekanik
Ses Seviyesi (dB) 41
Ürün Tipi : Çift Kapılı - Dondurucu Üstte
Aydınlatma : LED
Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat: 2,6
Fiyat: 10.999,95 TL
ALTUS AL 403 MP E SINIFI 3 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Program sayısı: 3 programlı
Kapasite: 12 kişilik
Kontrol paneli: Analog
Su tüketimi: 12 Lt
Enerji sınıfı: E
G: 59.8 cm/ D: 60 cm / Y: 85 cm
Money’li fiyat: 11.399,95 TL
ALTUS AL 328 BE 257 L E SINIFI STATİK BUZDOLABI
Money'li fiyat: 15.499 TL
KİWİ MİNİ WAFFLE MAKİNESİ KSM-2400 W
Ürün bilgileri
Yapışmaz kaplamalı waffle plakası
Aşırı ısınma emniyet koruması
Fiyat: 499.95 TL
KİWİ IZGARA VE TOST MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Kolay temizlik için çıkarılabilir yapışmaz plakalar
180°C açılabilir
90°C kullanım için kilit sistemi
Damlama tepsisi
Fiyat: 1.799,95 TL
ARZUM AR684 OLİVYA BUHARLI ÜTÜ
Ürün bilgileri
2400 W
Dikey buhar özelliği
Ayarlanabilir buhar gücü
Seramik taban
Money'li fiyat: 1.189,95 TL
HOMEND 5046H INOX ZAMAN AYARLI FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Fincan kapasitesi: 12
Güç: 900 W
Otomatik kapanma
LED ekran
Su seviyesi göstergesi
Fiyat: 2.299,95 TL