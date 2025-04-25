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  4. Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 7 Mayıs 2025 tarihine kadar elektrikli bisiklet, beyaz eşya ve küçük ev aletleri raflarda yerini alıyor. Peki, Peki, Migros’ta 7 Mayıs 2025 tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? Migros nisan/mayıs aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

HOOVER H3WS 495TA4-S ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

9 kg yıkama kapasitesi

1400 devir/dk

Özel bakım programları

Buhar bakım programı

Anti-alerji programı

Money'li fiyat: 14.299 TL

SEG LFW 2502 212 LİTRE E ENERJİ SINIFI LOW FROST  (STATİK) BEYAZ BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Enerji Sınıfı : E

Hacim (L) 212

Soğutucu bölme kapasitesi (Lt) 171

Dondurucu bölme kapasitesi (Lt) 42

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 222

Yükseklik (cm) 145

Genişlik (cm) 54

Derinlik (cm) 57

Kontrol Paneli: Mekanik

Ses Seviyesi (dB) 41

Ürün Tipi : Çift Kapılı - Dondurucu Üstte

Aydınlatma : LED

Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat: 2,6

Fiyat: 10.999,95 TL

 

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Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ALTUS AL 403 MP E SINIFI 3 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Program sayısı: 3 programlı

Kapasite: 12 kişilik

Kontrol paneli: Analog

Su tüketimi: 12 Lt

Enerji sınıfı: E

G: 59.8 cm/  D: 60 cm / Y: 85 cm

 Money’li fiyat: 11.399,95 TL

 ALTUS AL 328 BE 257 L E  SINIFI STATİK BUZDOLABI

Money'li fiyat: 15.499 TL

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Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİWİ MİNİ WAFFLE MAKİNESİ KSM-2400 W

Ürün bilgileri

Yapışmaz kaplamalı waffle plakası

Aşırı ısınma emniyet koruması

Fiyat: 499.95 TL

 

 KİWİ IZGARA VE TOST MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Kolay temizlik için çıkarılabilir yapışmaz plakalar

180°C açılabilir

90°C kullanım için kilit sistemi

Damlama tepsisi

Fiyat: 1.799,95 TL

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Migros’a elektrikli bisiklet, TV ve beyaz eşya geliyor! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ARZUM AR684 OLİVYA BUHARLI ÜTÜ

Ürün bilgileri

2400 W

Dikey buhar özelliği

Ayarlanabilir buhar gücü

Seramik taban

Money'li fiyat: 1.189,95 TL

 

 HOMEND 5046H INOX ZAMAN AYARLI FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Fincan kapasitesi: 12

Güç: 900 W

Otomatik kapanma

LED ekran

Su seviyesi göstergesi

Fiyat: 2.299,95 TL

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