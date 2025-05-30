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Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’a elektrikli moped, beyaz eşya ve klima geldi. Peki, 11 Haziran Çarşamba tarihine kadar Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran’a kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…

Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

STMAX ELİT 540 ELEKTRİKLİ MOPED GRİ/KOYU GRİ/KIRMIZI

Ürün bilgileri

Batarya: 60V 22 Ah

Şarj süresi: 6-8 saat

Sürüş mesafesi: 40-60 km

Taşıma kapasitesi: 190 kg

Motor: 1000 W

Maks. Hız: 30 km/h

Fiyat: 69,900 TL

STMAX METRO 5000 MOPED ÇEŞİTLERİ YEŞİL/SİYAH/KIRMIZI

Ürün bilgileri

Motor: 2000 W

Akü: (VRLA kurşun asit akü) 72 V/32 Ah

Sürüş mesafesi: 40-95 km

Şarj süresi: 6-8 saat

Max. hız: 45 km/h

Taşıma kapasitesi: 209 TL

Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm): 1858 mm x 683 mm x 1126 mm

Fiyat: 69,900 TL

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Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SAMSUNG AR35 AR09TXHQBWK/SK 9000 BTU A++KLİMA

Raf fiyatı: 31.999,95 TL

Money’li fiyat: 25.999,95 TL

SAMSUNG AR35 AR12TXHQBWK/SK 12000BTU A++KLİMA

Raf fiyatı: 35.199,95 TL

Money’li fiyat: 29.499,95 TL

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Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

JVC LT-65VAQ745T 164 EKRAN 4K UHD ANDROID QLED TV

Ürün bilgileri

Görüntü kalitesi: 4K Ultra HD

Smart TV: Var

Dahili uydu alıcı: Var

HDR: Var

Wi-fi: Var

Görüntüleme teknolojisi: QLED

Fiyat: 26.599,95 TL

 TOSHIBA 55UA3E63DT 139 EKRAN UHD ANDROID LED TV

Ürün bilgileri

Görüntü kalitesi: 4K Ultra HD

İşletim sistemi: Android

HDR: Var

Dahili uydu alıcı: Var

Fiyat: 21.599,95 TL

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Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

HOMEND FOODRUNNER 2036H EL MİKSERİ ANTRASİT 300 W

Ürün bilgileri

7 farklı hız ayarı

Güç: 300 W

Turbo mod

Tek tuşla çıkarılabilir uçlar

Bulaşık makinesinde yıkanabilir uçlar

Raf fiyatı: 999,95 TL

Money’li fiyat: 799,95 TL

HOMEND HANDMAID 1935H ÇUBUKBLENDER ANTRASİT 1700 W

Ürün bilgileri

Güç: 1700 W

Turbo mod: Var

İki kademeli hız ayarı

Paslanmaz çelik karıştırma ucu

Raf fiyatı: 999,95 TL

Money’li fiyat: 799,95 TL

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