Migros’a Elektrikli Moped, Beyaz Eşya ve Klima geldi! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’a elektrikli moped, beyaz eşya ve klima geldi. Peki, 11 Haziran Çarşamba tarihine kadar Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran’a kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…
STMAX ELİT 540 ELEKTRİKLİ MOPED GRİ/KOYU GRİ/KIRMIZI
Ürün bilgileri
Batarya: 60V 22 Ah
Şarj süresi: 6-8 saat
Sürüş mesafesi: 40-60 km
Taşıma kapasitesi: 190 kg
Motor: 1000 W
Maks. Hız: 30 km/h
Fiyat: 69,900 TL
STMAX METRO 5000 MOPED ÇEŞİTLERİ YEŞİL/SİYAH/KIRMIZI
Ürün bilgileri
Motor: 2000 W
Akü: (VRLA kurşun asit akü) 72 V/32 Ah
Sürüş mesafesi: 40-95 km
Şarj süresi: 6-8 saat
Max. hız: 45 km/h
Taşıma kapasitesi: 209 TL
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm): 1858 mm x 683 mm x 1126 mm
Fiyat: 69,900 TL
SAMSUNG AR35 AR09TXHQBWK/SK 9000 BTU A++KLİMA
Raf fiyatı: 31.999,95 TL
Money’li fiyat: 25.999,95 TL
SAMSUNG AR35 AR12TXHQBWK/SK 12000BTU A++KLİMA
Raf fiyatı: 35.199,95 TL
Money’li fiyat: 29.499,95 TL
JVC LT-65VAQ745T 164 EKRAN 4K UHD ANDROID QLED TV
Ürün bilgileri
Görüntü kalitesi: 4K Ultra HD
Smart TV: Var
Dahili uydu alıcı: Var
HDR: Var
Wi-fi: Var
Görüntüleme teknolojisi: QLED
Fiyat: 26.599,95 TL
TOSHIBA 55UA3E63DT 139 EKRAN UHD ANDROID LED TV
Ürün bilgileri
Görüntü kalitesi: 4K Ultra HD
İşletim sistemi: Android
HDR: Var
Dahili uydu alıcı: Var
Fiyat: 21.599,95 TL
HOMEND FOODRUNNER 2036H EL MİKSERİ ANTRASİT 300 W
Ürün bilgileri
7 farklı hız ayarı
Güç: 300 W
Turbo mod
Tek tuşla çıkarılabilir uçlar
Bulaşık makinesinde yıkanabilir uçlar
Raf fiyatı: 999,95 TL
Money’li fiyat: 799,95 TL
HOMEND HANDMAID 1935H ÇUBUKBLENDER ANTRASİT 1700 W
Ürün bilgileri
Güç: 1700 W
Turbo mod: Var
İki kademeli hız ayarı
Paslanmaz çelik karıştırma ucu
Raf fiyatı: 999,95 TL
Money’li fiyat: 799,95 TL