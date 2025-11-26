Mili Eğitim Bakanlığı KPSS atama taban puanları belli oldu; İşte adaylar için en düşük puanlar

2025 KPSS Kasım Öğretmen Ataması sonuçlarında taban puanlar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı listeye göre bazı branşlarda puanlar rekor seviyelere ulaşırken, bazı alanlarda ise düşük puanla atama gerçekleşti. Açıklanan veriler, öğretmen ihtiyacının en yoğun olduğu bölümleri de gözler önüne serdi. Böylece adaylar hem kendi puan aralıklarını değerlendirme imkânı buldu hem de önümüzdeki dönem için branş bazlı ihtiyaç tablolarını daha net görmüş oldu.