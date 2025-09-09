Milletlerin ortalama yaşam süresi belli oldu! İşte Türklerin ömür ortalaması

Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’nün en güncel tahminlerine göre hazırlanan veriler, doğumda beklenen yaşam süresinin dünya genelinde ülkeden ülkeye değiştiğini ortaya koyuyor. Bu göstergeler, sağlık hizmetlerinden yaşam koşullarına kadar pek çok faktörün toplumların ortalama ömrü üzerinde belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor.