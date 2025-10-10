Milyonlara hizmet veren nakliye şirketi iflasın eşiğinde: Binlerce kişi işsiz kaldı
Nakliye sektöründe hizmet veren ve milyonlarca müşterisi bulunan şirket iflasın pençesine düştü.
Kamyonculuk sektörünün bilinen isimlerinden YouTube kaynağı Mutha Trucker, Birmingham, Alabama merkezli bir kamyon şirketi olan Montgomery Transport LLC'nin 7. Bölüm iflas başvurusunda bulunduğunu ve derhal faaliyete son verdiğini bildirdi. Kamyoncu iflas başvurusunda bulunurken 1000 çalışan işsiz kaldı.
MÜŞTERİLER VE ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU
freightwaves.com tarafından derlenen bilgiye göre ani kapanma, şirket yönetiminin operasyonları durdurma talimatı vermesiyle Amerika genelinde yüzlerce sürücünün mahsur kalmasına neden oldu.
Bu ani kapanma, nakliye sektöründe önemli bir aksama anlamına geliyor ve hem sürücüler hem de Montgomery'nin nakliye hizmetlerine bağımlı müşteriler için acil zorluklar yarattı.
YENİDEN YAPILANDIRMA YERİNE DOĞRUDAN İFLAS
Şirket, bir yeniden yapılanmadan ziyade tam bir tasfiyeyi ifade eden 7. Bölüm iflas başvurusunu resmen duyurdu. Şirketlerin faaliyetlerine devam ederken yeniden yapılanmalarına olanak tanıyan 11. Bölüm iflasının aksine, 7. Bölüm iflası ticari faaliyetlerin tamamen durdurulmasını ifade ediyor.