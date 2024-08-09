MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Müge Anlı Tatlı Sert hangi gün başlayacak?
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2024? Yayımlandığı her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemeyi başaran Müge Anlı’nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Her gün gündüz kuşağında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Türkiye’nin görünmeyen ve bilinmeyen iç yüzüne ayna tutan gelişmeler yaşanıyor. Böylece milyonlarca kişi heyecanla her bölümü takip ediyor. Sezon finali yapmış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 2024 sezonunun ne zaman yayımlanmaya başlayacağı hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Tatlı Sert hangi gün başlayacak?
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2024? Müge Anlı Tatlı Sert hangi gün başlayacak? soruları gündüz kuşağı sevenlerin gündeminde. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Türlü türlü olayların gün yüzüne çıkarıldığı ve adeta bir dedektif gibi iz süren Müge Anlı bu tarzıyla çok seviliyor. Olayların sisini dağıtarak ayyuka çıkarmasıyla tanınan Müge Anlı’nın yeni sezonda ne gibi sürprizlerle geleceği de araştırılan bir diğer detay…
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Müge Anlı Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz yıl 4 Eylül’de yeni sezonu başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bu sezon da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapmıştı.
MÜGE ANLI TATLI SERT HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Beklentiler Müge Anlı Tatlı Sert’in 9 Eylül’de başlaması yönünde. Konuya ilişkin yapımcılardan net bir açıklama gelmedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor. ATV'de seyirci karşısına çıkan programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.