Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir?
Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Nail Kırmızıgül diziye geri dönüyor. Nail Kırmızıgül fenomen dizide tekrardan özel harekatçı Cevher Şanlı karakterini canlandıracak. Peki, Nail Kırmızıgül kimdir? Nail Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Nail Kırmızıgül kimdir?
3 Eylül 1965 tarihinde Gaziantep’te doğan Nail Kırmızıgül, Türk oyuncudur. Özellikle Yılan Hikâyesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanınmıştır. 1999 yılında VakıfBank reklamında oynamıştır.
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Nail Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Sinema
1999 Propaganda
2005 Gece 11:45
2007 Romantik
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