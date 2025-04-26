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  4. Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir?

Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir?

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Nail Kırmızıgül diziye geri dönüyor. Nail Kırmızıgül fenomen dizide tekrardan özel harekatçı Cevher Şanlı karakterini canlandıracak. Peki, Nail Kırmızıgül kimdir? Nail Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir? - Sayfa 1

Nail Kırmızıgül kimdir?

3 Eylül 1965 tarihinde Gaziantep’te doğan Nail Kırmızıgül, Türk oyuncudur. Özellikle Yılan Hikâyesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanınmıştır. 1999 yılında VakıfBank reklamında oynamıştır.

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Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir? - Sayfa 2

Nail Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Sinema

1999   Propaganda

2005   Gece 11:45

2007   Romantik

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Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir? - Sayfa 3

2009   Melekler ve Kumarbazlar

2014   Toprağa Uzanan Eller

2018   Eski Köye Yeni Adet

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Nail Kırmızıgül Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor! Dizinin Cevher Şanlı'sı Nail Kırmızıgül kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

1999-2002     Yılan Hikâyesi

2002-2003     İki Arada

2004   Sil Baştan

2005   Dolunay

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