Ne fındık ne salep! Ünyeliler turnayı gözünden vurdu... Tonlarca satmaya başladılar
Ordu'nun Ünye ilçesinde artık fındık ve salep üretimi kadar popüler bir tarım ürünü var
Ordu Ünye, fındık rekoltesi bakımından en yüksek ilçelerden. Ancak zaman zaman farklı tarım ürünleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor.
1 | 12
Özellikle son yıllarda kivi tarımı ve salep üretimi en popüler hobiler arasında yer alıyordu.
2 | 12
Hatta öyle ki bu hobiler zaman içerisinde yeni bir iş kolu bile oluşturdu. Fakat bu seferki ürün çok ama çok başka...
3 | 12