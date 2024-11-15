Netflix duyurdu: İşte Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler! O film zirveye yapıştı
Netflix Türkiye için Kasım ayı verileri paylaşıldı. Buna göre bu ayın ilk iki haftasında en çok izlenen dizi ve filmler de belli oldu. İşte Kasım itibariyle en çok izlenen içerikler.
Netflix, yerli ve yabancı içerikleriyle her hafta, hatta her gün milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Netflix, orijinal yapımlarıyla da beğenileri kazanmayı başarıyor.
Yabancı dizi ve film kategorilerinde oldukça başarılı olan Netflix, Türkiye için de düzenli olarak en çok izlenen içerikleri paylaşıyor. Bu kapsamda Kasım 2024’te en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri belli oldu.
Netflix Türkiye, 4-10 Kasım arasında en çok izlenen içerikleri paylaştı. Geçen ay yayınlanan Erşan Kuneri Sezon 2 listenin ikinci sırasında yer alırken, serinin ilk sezonu da 27 haftadır listede yer almayı başarıyor. İşte tam liste!