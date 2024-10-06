NOW TV hemen fişini çekti! Final kararı oyunculara tebliğ edildi herkes neye uğradığını şaşırdı
NOW TV'nin bu sezona damga vurması beklenilen dizisinden kötü haber geldi. Reyting oranlarını bir türlü düzeltemeyen 'Kötü Kan' dizisi 6. bölümde final yapacak
Yeni yayın dönemine büyük ümitlerle çıkan ve oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alan Kötü Kan dizisi, reyting sıralamasında üst sıralara bir türlü tırmanamadı.
Bir süredir kanal yönetiminin yakından takip ettiği yapımın izlenme oranlarında bir artış olmayınca hemen harekete geçildi. Dizinin 6. bölümde final yapacağı oyunculara tebliğ edildi.
NTC Medya'nın NOW TV için çektiği Kötü Kan dizisinin hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu itibariyle bu yayın dönemine damga vurması bekleniyordu.
CUMA REKABETİNE DAYANAMADI
Kötü Kan dizisinin final yapacak olmasına sevenlerinden de tepki gecikmedi. Cuma akşamı ekranlarda yer alan güçlü yapımlar nedeniyle Kötü Kan dizisinin şansının olmadığı aktarıldı.