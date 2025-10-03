Otomobil yedek parça tedarikçisi iflas etti; Yağ ve 10.000 bakımı yaptıracaklar dikkat!
Türkiye’de bazı lokasyonlarda faaliyet gösteren otomobil yedek parça üreticisinin iflas ettiği açıklandı.
motortrend.com tarafından derlenen habere göre birçok ülkede faaliyet gösteren yedek parça üreticisi iflasını duyurdu.
Birbirinden farklı markalarla işbirliği yapan dev üretici 10 milyon ila 50 milyar dolar arasındaki yükümlülükleri için iflas koruması başvurusu yaptı.
Creditsafe'in baş sözcüsü Ragini Bhalla, çoğu iflasta olduğu gibi tedarikçilerine ödeme yapmada geride kaldı ve işleri düzeltemedi.