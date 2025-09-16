Otomobilinizi soğuk havalara hazırlamanın 5 yolu. Sadece antifriz ve silecek değişimi yetmiyor.
Havalar soğumadan sürücülerin otomobillerini kışa hazırlaması için sanayi ustaları önemli uyarılarda bulundu.
Soğuk hava koşulları, araçların performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Kışa hazırlık sürecinde sadece antifriz veya silecek değişimi değil, farklı kontroller de büyük önem taşır.
Akü sağlığının düzenli takip edilmesi, düşük sıcaklıklarda marş sorunlarının önüne geçer. Lastik basınçlarının sık sık kontrol edilmesi ve kış lastiği tercih edilmesi, yol tutuşunu artırır.
Fren sistemi kontrolleri, olası riskleri azaltır. Ayrıca motor yağı seçiminde kış şartlarına uygun ürünler tercih edilmelidir. Kapı fitillerine uygulanacak bakım spreyleri ise donma kaynaklı sorunlara karşı etkili olur.