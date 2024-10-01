Parayı en çok seven 2 burç ; bonkör görünürler ama bir şey ısmarlarken canları gidiyor

PARAYA TAPAN 2 BURÇ

BOĞA

Hımbıl şey ne olacak. Kafası her şeye kolay kolay basmaz. Ağırkanlıdır. Biraz da mankafadır. Harekete geçmesi için arkasından hep birilerinin itmesi gerekir. Bir söyleneni bir kerede asla anlayamaz, 10 kere tekrarlamak gerekir.

Tek dileğim vardır,

Bolca para, zengin sofra,

Çok bir şey mi istediğim,

Güvencemdir bunlar benim…