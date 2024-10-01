Parayı en çok seven 2 burç ; bonkör görünürler ama bir şey ısmarlarken canları gidiyor
Günümüzde parayı sevmeyen yoktur. Söz konusu Zodyak’ın bu 2 burcu olunca işler daha da değişiyor
Zodyak Kuşağındaki bazı burçlar çok gözde. Başak, Oğlak, Aslan, Kova gibi… kimileri evlenmek için kusursuz bir aday olsa da kimilerini evinize bile sokmamalısınız.
Hele Zodyak kuşağında öyle burçlar var ki para konusunda ceplerinde adeta akrep var. Hesap öderken canları gidiyor. hurriyet.com.tr’de yer alan haberde en cimri 2 burç paylaşıldı. İşte o burçlar:
PARAYA TAPAN 2 BURÇ
BOĞA
Hımbıl şey ne olacak. Kafası her şeye kolay kolay basmaz. Ağırkanlıdır. Biraz da mankafadır. Harekete geçmesi için arkasından hep birilerinin itmesi gerekir. Bir söyleneni bir kerede asla anlayamaz, 10 kere tekrarlamak gerekir.
Tek dileğim vardır,
Bolca para, zengin sofra,
Çok bir şey mi istediğim,
Güvencemdir bunlar benim…
OĞLAK
En duygusuz burçtur. Duvar gibidir. Tepkisizdir. Aşırı maddiyatçıdır. Cimridir. Tutucudur ve risk almaktan kaçar. Böyle biri dünyada ne diye yer işgal eder ki! Şöyle bir etrafa bakınca, hangi kayda değer insanın oğlak burcundan çıktığı görülmüş ki?
Cimrilik mi, benimkisi?
Hesabını bilmek gerek.
Günler aylar düşünürüm
Kararlarım şaşmaz benim...