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  4. Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir?

Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir?

Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Emin Gürsoy dizide Adam karakterinin babası Hasan’ı canlandıracak. Peki, Emin Gürsoy kimdir? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir? - Sayfa 1

Emin Gürsoy kimdir?

12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli'de doğan Emin Gürsoy, Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 1996 yılında İtalya'da tiyatro üzerine düzenlenen workshoplara katılım sağladı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir? - Sayfa 2

Filmler

2022      Kurtuluş Hattı

2020      Karakomik Filmler 2: Deli

2018      Sibel

2015      Pek Yakında

2013      Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2011      Entelköy Efeköy'e Karşı

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Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir? - Sayfa 3

2009      Denizden Gelen

2007      Mutluluk

2007      Made in Europe

2006      Sözün Bittiği Yer

2005      The İmam

2001      Derviş

2001      Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

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Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir? - Sayfa 4

Diziler

2024-2025  Kızıl Goncalar

2024      Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

2023-2024      Ateş Kuşları

2023-     Yeşil Deniz: Milenyum

2020-2023       Kuruluş Osman

2017-2020      Kalk Gidelim

2017      Muhteşem Yüzyıl Kösem

2014-2016       Yeşil Deniz

2014      Bir Yusuf Masalı

2012      Ustura Kemal

2011      Yamak Ahmet

2010      Küstüm Çiçeği

2009      Kış Masalı

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