Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu! Emin Gürsoy kimdir?
Pera dizisinin kadrosuna Emin Gürsoy dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Emin Gürsoy dizide Adam karakterinin babası Hasan’ı canlandıracak. Peki, Emin Gürsoy kimdir? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Emin Gürsoy kimdir?
12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli'de doğan Emin Gürsoy, Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 1996 yılında İtalya'da tiyatro üzerine düzenlenen workshoplara katılım sağladı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Filmler
2022 Kurtuluş Hattı
2020 Karakomik Filmler 2: Deli
2018 Sibel
2015 Pek Yakında
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2011 Entelköy Efeköy'e Karşı
2009 Denizden Gelen
2007 Mutluluk
2007 Made in Europe
2006 Sözün Bittiği Yer
2005 The İmam
2001 Derviş
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
Diziler
2024-2025 Kızıl Goncalar
2024 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
2023-2024 Ateş Kuşları
2023- Yeşil Deniz: Milenyum
2020-2023 Kuruluş Osman
2017-2020 Kalk Gidelim
2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2014-2016 Yeşil Deniz
2014 Bir Yusuf Masalı
2012 Ustura Kemal
2011 Yamak Ahmet
2010 Küstüm Çiçeği
2009 Kış Masalı