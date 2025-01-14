Piyasa dizisinin kadrosuna Aydan Burhan dahil oldu! Aydan Burhan kimdir?

Daha sonra Star TV'de yayınlanan Yangın Ayşe isimli dizide oynamış ancak bu dizi fazla uzun sürmemiştir. Aydan Burhan daha sonraki yıllarda TGRT'de yayınlanan Tirvana ve Samanyolu TV'de yayınlanan Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tarık ve Diğerleri, Hakkını Helal Et ve Şefkat Tepe gibi dizilerde rol almıştır.

Ayrıca Kemal Sunal'la birlikte Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde oynamıştır. 2019 ve 2020 yıllarında Hercai adlı dizide rol almıştır. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hicran adlı günlük dizide rol aldı. 2023-2024 yılları arasında ise Star TV'de yayınlanan Sakla Beni adlı dizide Yüksel karakteri ile rol almıştır.