Piyasa dizisinin kadrosuna Aydan Burhan dahil oldu! Aydan Burhan kimdir?
Piyasa dizisinin kadrosuna Aydan Burhan dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Aydan Burhan dizide Hanife karakterine hayat verecek. Peki, Aydan Burhan kimdir? Aydan Burhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Aydan Burhan kimdir?
1 Kasım 1968 yılında Bursa’da doğan Aydan Burhan, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. En çok Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı Fadime karakteri ile tanınmıştır. Yayımlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Fadime rolünde oynayan oyuncu daha sonra diziden ayrıldı.
Daha sonra Star TV'de yayınlanan Yangın Ayşe isimli dizide oynamış ancak bu dizi fazla uzun sürmemiştir. Aydan Burhan daha sonraki yıllarda TGRT'de yayınlanan Tirvana ve Samanyolu TV'de yayınlanan Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tarık ve Diğerleri, Hakkını Helal Et ve Şefkat Tepe gibi dizilerde rol almıştır.
Ayrıca Kemal Sunal'la birlikte Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde oynamıştır. 2019 ve 2020 yıllarında Hercai adlı dizide rol almıştır. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hicran adlı günlük dizide rol aldı. 2023-2024 yılları arasında ise Star TV'de yayınlanan Sakla Beni adlı dizide Yüksel karakteri ile rol almıştır.
Aydan Burhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Hicran (2022)
Alman Kuzusu (2022)
Gelin Halayı (2022)
Hercai (2019-2020)
Verda (2019)
Sen Anlat Karadeniz (2018)
Prangalı Yarim (2018)
Ev Kira Semt Bizim (2018)
Bir Zamanlar Çukurova (2018)
Cenaze İşleri (2017)
Vezir Parmağı (2016)
Kızkaçıran (2016)
Fabrika Kızı (2015)
Sevdam Alabora (2014)
Kadim Dostum (2014)
Şefkat Tepe (2010-2014)
Sevgi Bağlayınca (2010)
Çok mu Komik? (2010)
Dizine Dursun (2008)
Kör Aşık (2007)
Hakkını Helal Et (2007)
Kurtlar Vadisi Terör (2007)
Tarık ve Diğerleri (2006)
Sevda Tepesi (2005)
Beşinci Boyut (2005)
Büyük Buluşma (2004-2008)
Tirvana (2000)
Güneşe Doğru (1999)
Yangın Ayşe (1997)
Mahallenin Muhtarları (1992-1997)
Boynu Bükük Küheylan (1990)