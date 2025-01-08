Piyasa dizisinin kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu! Yurdaer Okur kimdir?

Yurdaer Okur kimdir?

29 Ekim 1974 yılında Rize’de doğan Yurdaer Okur, Türk oyuncu ve tiyatro yönetmenidir.

29 Ekim 1974'te Ordu'nun Perşembe ilçesinden göçmüş Gürcü ve Laz karışımı bir ailenin çocuğu olarak Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.