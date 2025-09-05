Piyasası en yavaş olan otomobiller; Alanın elinde kalıyor! Japon devleri de listede.
Günümüzde bir yatırım aracına dönüşen otomobiller arasında asla satın almamanız gereken marka ve modeller var. Bu araçları satın alan adeta son sahibi oluyor.
Araç fiyatları artık marka model fark etmeksizin el yakmaya başladı. Sıfır otomobillerin fiyatlarına yaklaşan ikinci eller vatandaşları hem düşündürüyor hem de tedirgin ediyor.
Yılların birikimlerini ikinci el araç satın almak için harcayanlar oldukça çekimser davranıyor. Nedeni ise satın alınan araçlarda yaşanabilecek pişmanlık olabiliyor.
YAVAŞ SATAN 12 OTOMOBİL
Otomobiller arasında bazı modeller yavaş satılmasıyla biliniyor. Aralarında Japon devlerin de bulunduğu 12 markanın yavaş satan otomobilleri otomobil gurmesi pufiduf'un tecrübelerine göre şöyle: