PlayStation Plus’tan büyük jest; Oyuncu sayısını artıracak hamle geliyor.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan Play Station, üyelere özel 3 oyunu ve dahasını ücretsiz yaptı.

Sony, resmi PlayStation blogu üzerinden yaptığı duyuruyla, PlayStation Plus abonelik katmanları için Ekim ayında sunulacak yeni oyunları resmen açıkladı. Bu ayın seçkisi, hem eleştirmenlerden tam not almış yapımları hem de eğlence odaklı popüler oyunları bir araya getirerek oyunculara dopdolu bir içerik sunmayı hedefliyor.

PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium aboneleri, 7 Ekim tarihinden itibaren kütüphanelerine üç yeni oyunu ekleyebilecek. 

AYIN ÜCRETSİZ 3 OYUNU

Bu ayın en dikkat çekici yapımı şüphesiz ki, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Alan Wake 2. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve korku-gerilim türünü eşsiz bir hikaye anlatımıyla harmanlayan bu başyapıt, oyuncuları tekinsiz bir evrenin derinliklerine çekecek.

Listenin bir diğer önemli üyesi ise, Inside ve Limbo gibi başarılı yapımların tasarımcılarının imzasını taşıyan bulmaca oyunu Cocoon. Özgün mekanikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyun, strateji ve yaratıcılık sevenler için ideal bir seçenek sunuyor.

