* Puff puf * pişi böyle yapılıyor ; Makedonyalı aşçının tarifiyle lezzeti 3 kat artıyor
Makedonya’nın Üsküp şehrinde pişi tezgahı işleten 38 yıllık aşçı Alara, pişileri * puff puf * kabartmanın püf noktasını verdi.
Pişi ülkemizde olduğu kadar Makedonya’da da çok sevilen bir kahvaltılık. Hamur işi olduğu için çok doyurucu olan pişiler sabahın erken saatlerine işe gidenler ve okula giden öğrenciler için çok seviliyor.
Pazar sabahı kahvaltılarında da çok tüketilen pişilerin en büyük sorunu ise kusursuz bir şekilde kabarması ve yağ çekmemesi. Üsküp’de pişi tezgahı işleten 38 yıllık aşçı Alara Hanım ise bütün püf noktaları tek tek açıkladı.
PİŞİYİ PUFF PUF KABARTAN TÜYO
Pişi ustası Alara, pişileri kocaman kabartmak için ortalarına oklava yardımıyla delik açılması gerektiğiniz söylüyor. Alara bu şekli ise ‘donat’ şekli olarak açıklıyor. Ayrıca Alara oda sıcaklığında tezgahta hamurun 10 dakika mayalanmasının da pişileri kabartmada etkili olduğunu söyledi.