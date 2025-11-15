QS sıralamasında ters köşe; Türk Üniversitesi 269. sıraya yükseldi! İşte en iyi 26 Türk üniversitesi
Saygın üniversite sıralaması araştırma ve tespit platformu QS, 'Araştırma ve Keşif, Öğrenme Deneyimi, İstihdam edilebilirlik, Küresel Katılım ve Sürdürülebilirlik gibi unsurları göz önüne alan QS, 2026 en iyi üniversiteleri açıkladı. Türk Üniversiteleri arasında zirveden düşmeyen Koç Üniversitesi sıralamada geriledi.
Dünyanın saygın yükseköğretim değerlendirme platformlarından QS, Araştırma ve Keşif, öğrenme kalitesi, istihdam olanakları, küresel etki ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri baz alarak hazırladığı 2026 En İyi Üniversiteler listesini yayımladı. Türk üniversiteleri arasında uzun süredir lider konumda yer alan Koç Üniversitesi, bu yılki sıralamada dikkat çekici bir düşüş yaşadı. İşte QS sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 26 üniversitesi: