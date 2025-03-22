  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna Ayça Ayşin Turan dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Ayça Ayşin Turan dizide Nimet karakterine hayat verecek. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir? - Sayfa 1

Ayça Ayşin Turan kimdir?

25 Ekim 1992 yılında Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan, Türk dizi ve film oyuncusudur.

İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. Anne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

1 | 5
Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir? - Sayfa 2

2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 2021 yılında Star TV'de yayımlanan Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

2 | 5
Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir? - Sayfa 3

Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2011-2012   Dinle Sevgili        

2013-2016   Karagül

2016  Altınsoylar

2017  Altın Kelebek Ödülleri

2017-2018   Meryem

2020  Zemheri

2020-2021   Arıza

2021  Menajerimi Ara

2021  Ada Masalı

2022  O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2023  Kader Bağları

3 | 5
Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2018-2020   Hakan: Muhafız

2023  Sen İnandır

2024  39 Derecede Aşk

Yakında       Rüzgarlı Pazar

4 | 5