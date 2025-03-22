Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir?
Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna Ayça Ayşin Turan dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Ayça Ayşin Turan dizide Nimet karakterine hayat verecek. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayça Ayşin Turan kimdir?
25 Ekim 1992 yılında Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan, Türk dizi ve film oyuncusudur.
İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.
2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 2021 yılında Star TV'de yayımlanan Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.
Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2011-2012 Dinle Sevgili
2013-2016 Karagül
2016 Altınsoylar
2017 Altın Kelebek Ödülleri
2017-2018 Meryem
2020 Zemheri
2020-2021 Arıza
2021 Menajerimi Ara
2021 Ada Masalı
2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
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