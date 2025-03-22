Rüzgarlı Pazar dizisine Ayça Ayşin Turan dahil oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan kimdir?

25 Ekim 1992 yılında Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan, Türk dizi ve film oyuncusudur.

İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. Anne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.