Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?
Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan İsmail Hacıoğlu dizide Ateş karakterine hayat verecek. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İsmail Hacıoğlu kimdir?
30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğan İsmail Hacıoğlu, Türk oyuncudur.
Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020 tarihinde boşandılar.
İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2001 Bana Şans Dile
2003 Karşılaşma
2005 Anlat İstanbul
2006 Sınav
2007 Kabadayı
2008 Hoşçakal Güzin
2009 Vali
2009 Gökten 3 Elma Düştü
2009 Başka Semtin Çocukları
2009 Sonsuz Bir An
2010 Çakal