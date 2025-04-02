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  4. Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan İsmail Hacıoğlu dizide Ateş karakterine hayat verecek. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 1

İsmail Hacıoğlu kimdir?

30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğan İsmail Hacıoğlu, Türk oyuncudur.

Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı.

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Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 2

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020 tarihinde boşandılar.

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Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 3

İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2001 Bana Şans Dile

2003 Karşılaşma

2005 Anlat İstanbul

2006 Sınav

2007 Kabadayı

2008 Hoşçakal Güzin

2009 Vali

2009 Gökten 3 Elma Düştü

2009 Başka Semtin Çocukları

2009 Sonsuz Bir An

2010 Çakal

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Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 4

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2013 Meryem

2015 Sonsuz Bir Aşk

2015 Kafes

2016 Kayıp İnci

2016 Mahrumlar

2017 Ayla

2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

2019 Şuursuz Aşk

2019 Türk İşi Dondurma

2022 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

2023 49

2024 Cem Karaca’nın Gözyaşları

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