Rüzgarlı Pazar dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?

İsmail Hacıoğlu kimdir?

30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğan İsmail Hacıoğlu, Türk oyuncudur.

Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı.