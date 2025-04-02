Rüzgarlı Pazar dizisine Uğur Aslan dahil oldu! Uğur Aslan kimdir?

Üniversite öğrenimi için Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk alanında yüksek öğrenim gördü.[2] Ankara'da yaşadığı dönemde müzisyenlik yaptı. Sakarya Caddesi Barlar Sokağı'nda bar performansları ile tanındı. Bir süre sonra bar performanslarına sahne şovları da ekledi. TRT'de bir sezon "Kavak Yelleri" adlı müzik eğlence programını sundu. Aynı dönemde, TRT'de yayılanan İnsan Olmak, Kale İçi, Aşk Buraya Uğramıyor gibi dramalarda rol aldı.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra bir süre yalnız müzikle uğraştı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteden arkadaşı Sema Ergenekon ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu oldu.