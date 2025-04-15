Sahipsizler dizisine Gözde Duru dahil oldu! Gözde Duru kimdir?
Sahipsizler dizisine Gözde Duru dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Gözde Duru dizide Selma karakterini canlandıracak. Peki, Gözde Duru kimdir? Gözde Duru hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gözde Duru kimdir?
27 Mayıs 1987 tarihinde Ankara'da doğan Gözde Duru, Türk dizi ve film oyuncusudur.
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2004 senesinde Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nden, 2009 senesinde Başkent Üniversitesi Radyo, Sinema ve TV Bölümü'nden mezun oldu.
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"Deniz Yıldızı", "Bir Peri Masalı", "Aşk Mantık İntikam" ve " Sandık Kokusu" dizilerinde yer aldı.
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