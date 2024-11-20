  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir?

Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir?

Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu. Hasan Denizyaran dizide Faruk karakterini canlandıracak. Peki, Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir? - Sayfa 1

Hasan Denizyaran kimdir?

24 Temmuz 1993 yılında İzmir’de doğan Hasan Denizyaran, Türk oyuncudur.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı.

1 | 5
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir? - Sayfa 2

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.

2 | 5
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir? - Sayfa 3

Hasan Denizyaran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2015 Sungurlar

2016 Hayat Sevince Güzel

2018 Elif

2019 Afili Aşk

2022 Yalnız Kurt

2023-2024 Arka Sokaklar

2024-   Sahipsizler

3 | 5
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2021 İşte Bu Benim Masalım

2023 Kapı

4 | 5