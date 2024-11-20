Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir?
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu. Hasan Denizyaran dizide Faruk karakterini canlandıracak. Peki, Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hasan Denizyaran kimdir?
24 Temmuz 1993 yılında İzmir’de doğan Hasan Denizyaran, Türk oyuncudur.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı.
Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.
Hasan Denizyaran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2015 Sungurlar
2016 Hayat Sevince Güzel
2018 Elif
2019 Afili Aşk
2022 Yalnız Kurt
2023-2024 Arka Sokaklar
2024- Sahipsizler