Sahipsizler dizisine Lorin Merhart dahil oldu! Lorin Merhart kimdir?

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Bende Sıra " adlı kısa film projesi ile başlayan Merhart, 2012 yılında "Zil Çalınca" adlı dizide "Acar" rolünü oynadı. Daha sonra 2013 yılında "20 Dakika" dizisinde oynadı. 2018 yılında "A Girl Walks Into A Bar" ilk beyazperde filminde rol alan genç oyuncu, en büyük çıkışını ise 2019 senesinde "Çukur" dizisinde "Kutay" rolü ile yaptı. 2023'te "Aşk-ı Memnu" kitabının uyarlaması olan "Bihter" filminde Beşir olarak yer aldı.