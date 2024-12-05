Sahipsizler dizisine Lorin Merhart dahil oldu! Lorin Merhart kimdir?
Sahipsizler dizisine Lorin Merhart dahil oldu. Lorin Merhart dizide Kaan karakterine hayat verecek. Peki, Lorin Merhart kimdir? Lorin Merhart hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Lorin Merhart kimdir?
28 Ocak 1997 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelen Lorin Merhart, Alman ve Türk oyuncu, senarist ve yapımcıdır.
Çocukluk yıllarında Disney Channel'in ilk Türk sitcom projesi olan "As The Bell Rings" adlı projesinde, bunun yanında çeşitli tiyatro ve televizyon programlarında rol aldı. Lorin Merhart eğitimine daha sonra "Drama Studio London'da" tiyatro eğitimi alarak devam etti. 2019 yılında Londra Drama Stüdyosu'nda profesyonel oyunculuk alanında lisans yaptı.
Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Bende Sıra " adlı kısa film projesi ile başlayan Merhart, 2012 yılında "Zil Çalınca" adlı dizide "Acar" rolünü oynadı. Daha sonra 2013 yılında "20 Dakika" dizisinde oynadı. 2018 yılında "A Girl Walks Into A Bar" ilk beyazperde filminde rol alan genç oyuncu, en büyük çıkışını ise 2019 senesinde "Çukur" dizisinde "Kutay" rolü ile yaptı. 2023'te "Aşk-ı Memnu" kitabının uyarlaması olan "Bihter" filminde Beşir olarak yer aldı.
Lorin Merhart hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Beraber (2024)
Şahmaran (2024)
Turbo (2024)
Zaferin Rengi (2024)
Bihter (2023)
Beraber (2023)