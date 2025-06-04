Sahipsizler dizisinin kadrosuna Suna Selen dahil oldu! Suna Selen kimdir?

1957'de ilk evliliğini ressam Cem Kabaağaç ile yaptı; bu evlilikten bir oğlu oldu. Evlendikten sonra akademiden ayrıldı ve Dormen Tiyatrosu'ndaki rolünü sahneye çıkmadan bıraktı. Profesyonel tiyatro yaşamına daha sonra 1959-60 tiyatro mevsiminde Alexandro Casona'nın Şafakta Gelen Kadın piyesiyle başladı. Aynı sezon Alber Husson'un Gökteki Kaldırımlar komedisinde Nicole Cerusier rolüyle kısa bir zamanda ünlendi. Sizi Seviyorum Madam oyunuyla en iyi kadın oyuncu dalında İlhan İskender Ödülü'ne değer görüldü.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmindeki cadı rolü ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmindeki Füruzan rolü ile Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne, Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolü ile en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı.