Sahipsizler dizisinin kadrosuna Suna Selen dahil oldu! Suna Selen kimdir?
Sahipsizler dizisinin kadrosuna Suna Selen dahil oldu. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olan Suna Selen dizide Kevi Ana karakterine hayat verecek. Peki, Suna Selen kimdir? Suna Selen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Suna Selen kimdir?
1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul’da doğan Suna Selen, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusudur. Birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır. Babası avukat Hüsamettin Selen, annesi hukukçu Ahmed Cevdet Paşa'nın torunu, Fatma Aliye Hanım'ın kızı Nimet Selen'dir.
Lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrencisi iken, bir yandan da Beşiktaş Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümüne devam etti. 1956'da ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başladı. Bir yandan da Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Bir yıl sonra hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'de resim öğrenimine başladı.
1957'de ilk evliliğini ressam Cem Kabaağaç ile yaptı; bu evlilikten bir oğlu oldu. Evlendikten sonra akademiden ayrıldı ve Dormen Tiyatrosu'ndaki rolünü sahneye çıkmadan bıraktı. Profesyonel tiyatro yaşamına daha sonra 1959-60 tiyatro mevsiminde Alexandro Casona'nın Şafakta Gelen Kadın piyesiyle başladı. Aynı sezon Alber Husson'un Gökteki Kaldırımlar komedisinde Nicole Cerusier rolüyle kısa bir zamanda ünlendi. Sizi Seviyorum Madam oyunuyla en iyi kadın oyuncu dalında İlhan İskender Ödülü'ne değer görüldü.
Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmindeki cadı rolü ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmindeki Füruzan rolü ile Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne, Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolü ile en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı.
İkinci evliliğini Münir Özkul ile yapan ve bu evlilikten kızı Güner Özkul'u dünyaya getiren Suna Selen, 1974'te Münir Özkul'dan ayrılıp oyun yazarı Güner Sümer ile evlendi. Bu evliliğinden oğlu Sinan Sümer dünyaya geldi.
Sanatçı, "uzun sanat hayatı süresince oyunculuk mesleğine kazandırdığı saygınlık nedeniyle" 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen Nadide Küntay Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Suna Selen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1960: Gecelerin Ötesi
1960: Izdırap Çocuğu
1961: Dikenli Gül
1961: Kalp Yarası
1961: Kolsuz Bebek (Üç Öykülü Film)
1961: Mahalle Arkadaşları
1961: Sevimli Haydut
1963: Kezban
1963: Üç Çapkın Gelin
1965: Suçlu Çocuklar
1967: Silahları Ellerinde Öldüler
1967: Sürtüğün Kızı
1970: Küçük Hanımın Şoförü
1970: Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler
1971: Kerem İle Aslı
1971: Senede Bir Gün
1971: Sinderella Kül Kedisi
1971: Yedi Kocalı Hürmüz
1971: Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
1971: Binbir Gece Masalları