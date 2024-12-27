Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisine Yiğit Yapıcı dahil oldu! Yiğit Yapıcı kimdir?

Yiğit Yapıcı, 2016 yılından itibaren Somnus, Siyah Beyaz Aşk, Akıllara Seza, Hayaller ve Hayatlar, Bir Küçük Gün Işığı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Kanal D ekranlarında yayınlanan Artiz Mektebi adlı programda yarışmacı olarak boy göstermiştir.