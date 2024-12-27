Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisine Yiğit Yapıcı dahil oldu! Yiğit Yapıcı kimdir?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisine Yiğit Yapıcı dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Yiğit Yapıcı, dizide ailenin damadı Ahmet karakterini canlandıracak. Peki, Yiğit Yapıcı kimdir? Yiğit Yapıcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yiğit Yapıcı kimdir?
30 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da doğan Yiğit Yapıcı, sinema ve dizi film oyuncusudur.
Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Yiğit Yapıcı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk derslerine devam etti.
Yiğit Yapıcı, 2016 yılından itibaren Somnus, Siyah Beyaz Aşk, Akıllara Seza, Hayaller ve Hayatlar, Bir Küçük Gün Işığı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Kanal D ekranlarında yayınlanan Artiz Mektebi adlı programda yarışmacı olarak boy göstermiştir.