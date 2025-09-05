Sayısal alanda boş kalan devlet üniversitesi bölümleri açıklandı! Mühendislikler ön plana çıktı
YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre, birçok devlet üniversitesinde bazı bölümler kontenjanlarını dolduramadı. Özellikle mühendislikler dikkat çekti.
ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2025 sonuçları sonrası üniversitelerdeki doluluk oranları dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde özellikle bazı mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler programlarında kontenjanların boş kaldığı görüldü. Bu durum, tercih eğilimlerindeki değişimi ve adayların popüler bölümlere yönelme trendini bir kez daha ortaya koydu.
