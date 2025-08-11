Schengen vizesine en az ret veren konsolosluklar açıklandı! Başvuru yapmadan aklınızda bulunsun

Pek çok kişi bu nedenle Avrupa'ya gidemedi. İş, turistik veya herhangi bir sebep nedeniyle Avrupa'ya gitmek isteyen Türkler, genellikle ret yiyorlar. Ancak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan listeye göre vize başvurusuna en az ret veren konsolosluklar tek tek açıklandı. İşte Schengen vizesine en az ret veren konsolosluklar: