Schengen vizesine en az ret veren konsolosluklar açıklandı! Başvuru yapmadan aklınızda bulunsun

Son yıllarda Schengen vizesi almayı bırakın randevu bulmak bile zor bir hale geldi.

Pek çok kişi bu nedenle Avrupa'ya gidemedi. İş, turistik veya herhangi bir sebep nedeniyle Avrupa'ya gitmek isteyen Türkler, genellikle ret yiyorlar. Ancak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan listeye göre vize başvurusuna en az ret veren konsolosluklar tek tek açıklandı. İşte Schengen vizesine en az ret veren konsolosluklar:

1. Yunanistan Edirne Konsolosluğu:
Başvuru: 37571
RET Sayısı: 552
RET Oranı: 1,5%

2. Yunanistan Ankara Konsolosluğu:
Başvuru: 5829
RET Sayısı: 120
RET Oranı: 2,1%

3. Slovakya İstanbul Konsolosluğu:
Başvuru: 1801
RET Sayısı: 49
RET Oranı: 2,7%

