Şekerleme ve çikolata devi konkordato talep etti ; Borçları 10 milyon doları aşıyor
Küresel boyutta yaşanan ekonomik krizden etkilenen şeker ve çikolata üreticisi iflas başvurusu yaptı.
Şekerleme şirketi Cadılar Bayramı haftasında 11. Bölüm iflası başvurusunda bulundu. Ulusal şekerleme şirketi, Cadılar Bayramı'ndan bir hafta önce 11. Bölüm iflas başvurusu yaptı.
ŞEKERLEME SEKTÖRÜNDE BİR DEV AYI KAPANINDA
Merkezi ABD’de bulunan ulusal şekerleme dağıtımcısı CandyWarehouse.com Inc., bu yılın başlarında gelirlerinde yaşanan önemli düşüşle karşı karşıya kalarak borçlarını yeniden düzenlemek ve yapılandırmak için Cadılar Bayramı'ndan bir hafta önce Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu.
BORÇLARI 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Bankruptcy Observer'a göre, Sugar Land, Teksaslı borçlu, 24 Ekim'de Teksas Kuzey Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne 100.000 ila 1 milyon dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında yükümlülük içeren bir dilekçe sundu.