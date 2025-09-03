Sıralaması yükselen 28 bölüm açıklandı! İşte sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları

ÖSYM’nin yayımladığı son veriler, 2025 YKS’de sayısal puan türünde tercih edilecek bölümlerde dikkat çekici bir değişimi ortaya çıkardı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mühendislik, tıp ve temel bilim programlarında alt sıralamalarda belirgin bir yükseliş yaşandı. Geçen yıla göre bazı bölümlerde kontenjanlar azalırken, bu durum başarı sırasını daha da yukarı taşıdı. Eğitim uzmanları, "rekabetin artmasının" adaylar adına hem zorluk hem de motivasyon kaynağı olacağı görüşünde.