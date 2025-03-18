Siyah Kalp dizisinin kadrosuna Erkan Bektaş dahil oldu! Erkan Bektaş kimdir?

Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.

2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.