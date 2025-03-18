Siyah Kalp dizisinin kadrosuna Erkan Bektaş dahil oldu! Erkan Bektaş kimdir?
Siyah Kalp dizisinin kadrosuna Erkan Bektaş dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Bektaş dizide ikizlerin babasına hayat verecek. Peki, Erkan Bektaş kimdir? Erkan Bektaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erkan Bektaş kimdir?
11 Mart 1972 yılında Ankara’da doğan Erkan Bektaş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.
2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.
Erkan Bektaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yeni Hayat - (Yakında)
Siyah Kalp - (2025)
Son Dilek - (2025)
Kara Ağaç Destanı - (2024)
Düğüm - (2024)
Kuruluş Osman - (2024)
Safir - (2023-2024)
Sipahi - (2022-2023)
Âşıklar Bayramı - (2022)
Âkif - (2021)
Bir Zamanlar Çukurova - (2021-2022)
Akıncı - (2021)
Gülperi - (2018-2019)
Börü - (2018)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2018)
Serçe Sarayı - (2015)
Sağ Salim 2: Sil Baştan - (2014)
Adını Kalbime Yazdım - (2013-2014)
Umutsuz Ev Kadınları - (2013-2014)
Benim İçin Üzülme - (2012-2014)