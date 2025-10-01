  1. Ekonomim
  ŞOK 01-07 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Arzum Dikey Elektrikli Süpürge geliyor

ŞOK 01-07 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Dikey Elektrikli Süpürge geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 01-07 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 01-07 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

LIPTON EARL GREY 500 G

Fiyat: 149 TL

CAFE CROWN KLASİK KAHVE 100 G

Fiyat: 99 TL

PANTENE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 99,50 TL

PANTENE SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ 275 ML

Fiyat: 89 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

AHMAD TEA CLASSIC EARL GREY DEMLİK POŞET ÇAY 40X2 G

Fiyat: 85 TL

HEINZ KETÇAP 342 G+MAYONEZ 330 G

Fiyat: 99 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI SAKURA/LOTUS 1008 ML

Fiyat: 99 TL

SELPAK YAĞ EMİCİ DEV HAVLU

Fiyat: 50 TL

PAŞABAHÇE TIMELESS SU BARDAĞI 4’LÜ

Fiyat: 349 TL

PAŞABAHÇE TIMELESS FİNCAN 2’Lİ

Fiyat: 199 TL

