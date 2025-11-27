  1. Ekonomim
  4. ŞOK 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 02 Aralık 2025’e kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 1

LEDOLET KAMP LAMBASI

Fiyat: 129 TL

ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 899 TL

1 | 9
ŞOK 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 2

ERKEK ODUNCU GÖMLEK

Fiyat: 279 TL

KADIN KADİFE TEK ALT

Fiyat: 199 TL

2 | 9
ŞOK 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 3

OTOMATİK TEMİZLİK SETİ

Fiyat: 299 TL

SPREY MOP

Fiyat: 449 TL

3 | 9
ŞOK 02 Aralık 2025’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 4

AHŞAP KULPLU METAL TEPSİ 51 CM

Fiyat: 229 TL

6’LI MEYVE BIÇAĞI

Fiyat: 75 TL

4 | 9