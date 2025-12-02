  1. Ekonomim
ŞOK 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Tefal Dik Süpürge geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 03-09 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu

ALTUS CAM KETTLE

Fiyat: 899 TL

KİWİ DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

1 | 10
- Sayfa 2

ÇİFT KİŞİLİK FLANEL (PAZEN) NEVRESİM SETİ

Fiyat: 799 TL

TEK KİŞİLİK PAMUKLU SCOTCH BATTANİYE

Fiyat: 299 TL

2 | 10
- Sayfa 3

LAV ÇAY SETİ KIRMIZI 12 PARÇA

Fiyat: 329 TL

LAV SU BARDAĞI KIRMIZI RENKLİ TABANLI 3’LÜ

Fiyat: 100 TL

3 | 10
- Sayfa 4

UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 199 TL

BARBIE DELUXE KARİYER BEBEK BİLİM İNSANI

Fiyat: 599 TL

4 | 10