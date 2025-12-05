  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor!

ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 06-09 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 06-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor! - Sayfa 1

ABS VALİZ ORTA BOY

Fiyat: 679 TL

ABS VALİZ KABİN BOY

Fiyat: 579 TL

ABS VALİZ BÜYÜK BOY

Fiyat: 769 TL

1 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor! - Sayfa 2

PELÜŞ MAYMUN 70 CM

Fiyat: 249 TL

PELÜŞ KEDİ 45 CM

Fiyat: 399 TL

DAMPERLİ KAMYON 38 CM

Fiyat: 249 TL

2 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED 30’LU GECE

Fiyat: 95 TL

LOREAL KOLAJEN BAKIMI KREMİ 50 ML

Fiyat: 179 TL

TORKU TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G/TAM BUĞDAYLI BİSKÜVİ

393 G/PREMIO BİSKÜVİ 330 G

Fiyat: 39 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 45 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

3 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Valiz Çeşitleri geliyor! - Sayfa 4

WELTWOOD BOHEM MDF 6 KİŞİLİK AHŞAP AYAKLI

Fiyat: 8,499 TL

WELTWOOD KELEBEK MDF 4 KİŞİLİK MASA AHŞAP AYAKLI

Fiyat: 9,999 TL

WELTWOOD BOHEM MDF 4 KİŞİLİK MASA AHŞAP AYAKLI

Fiyat: 3,499 TL

4 | 5