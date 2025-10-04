  1. Ekonomim
ŞOK 07 Ekim 2025'e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Lisanslı Çocuk Kol Saati geliyor!

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 07 Ekim 2025 tarihinine kadar geçerli indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler…

LİSANSLI ÇOCUK ŞEMSİYESİ

Fiyat: 299 TL

LİSANSLI ÇOCUK KOL SAATİ

Fiyat: 149 TL

GOKIDY YAZI TAHTASI

Fiyat: 129 TL

SÜRTMELİ DİNO İŞ MAKİNELERİ

Fiyat: 129 TL

MİS DİLİMLİ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1200 G

Fiyat: 305 TL

MİS YARIM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 500 G

Fiyat: 65 TL

CONFORT GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAĞIT HAVLU 6’LI

Fiyat: 58 TL

CONFORT GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 94 TL

