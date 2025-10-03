  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor

ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 01-07 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 01-07 Ekim 2025

ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor - Sayfa 1

LIPTON EXTRA YOĞUN EARL GREY TOMURCUK 100 G

Fiyat: 59,90 TL

LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 500 G

Fiyat: 64,90 TL

1 | 9
ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor - Sayfa 2

HACI ŞAKİR ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN 500 ML

Fiyat: 65 TL

NIVEA EL KREMİ 100 ML

Fiyat: 89 TL

2 | 9
ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

AHMAD TEA CLASSIC EARL GREY DEMLİK POŞET ÇAY 40X2 G

Fiyat: 85 TL

HEINZ KETÇAP 342 G+MAYONEZ 330 G

Fiyat: 99 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI SAKURA/LOTUS 1008 ML

Fiyat: 99 TL

SELPAK YAĞ EMİCİ DEV HAVLU

Fiyat: 50 TL

3 | 9
ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor - Sayfa 4

PAŞABAHÇE TIMELESS SERVİS TABAĞI 30 CM

Fiyat: 249 TL

PAŞABAHÇE TIMELESS CAM KAPAKLI KARAF 940 CC

Fiyat: 199 TL

4 | 9