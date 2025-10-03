ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Buhar Kazanlı Ütü geliyor
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 01-07 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 01-07 Ekim 2025
LIPTON EXTRA YOĞUN EARL GREY TOMURCUK 100 G
Fiyat: 59,90 TL
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 500 G
Fiyat: 64,90 TL
1 | 9
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
AHMAD TEA CLASSIC EARL GREY DEMLİK POŞET ÇAY 40X2 G
Fiyat: 85 TL
HEINZ KETÇAP 342 G+MAYONEZ 330 G
Fiyat: 99 TL
YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI SAKURA/LOTUS 1008 ML
Fiyat: 99 TL
SELPAK YAĞ EMİCİ DEV HAVLU
Fiyat: 50 TL
3 | 9