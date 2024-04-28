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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 1 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 1 Mayıs ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 1 Mayıs ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 1 Mayıs ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 1 Mayıs ŞOK market indirimleri...

ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 1

Samsung UHD 75" 190 Smart Q LED TV 61,999 TL

Samsun 4K UHD 75" 190 Smart LED TV 40.99 TL

Samsung 4k UHD 55" 140 Smart LED TV 22.399 TL

Samsung 4k UHD 43" 109 Smart LED TV 16.899 TL

Samsung 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.99 TL Ki

Süspansiyonel E-Scooter 19.999 TL

Ultra Siyah+Turuncu Kordonlu Akıllı Saat 449 TL

Samsung Galaxy A34 128 Gb 12.399 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 250 6 GB 8 GB RAM Mor/Siyah/Yeşil 14.999 TL

Reeder P13 Max 4 GB 64 GB Cep Telefonu Mavi 2.599 TL

Altus İnverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 2

Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modülü 8.499 TL

Göcek Mutfak Dolabı Beyaz 7.599 TL

Beyaz Melamin Boy Dolap 2.799 TL

Polina Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 999 TL Ankastre Modülü Beyaz 1.399 TL

Focus Banyo Dolabı 4.999 TL

Rosalie Çok Amaçlı Konsol 2.899 TL

Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.299 TL

Elison Telepati Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 1.249 TL

Arto Tekli Kirli Sepeti 1.799 TL

Üst Modül 1.399 TL

Mine Evygilin Mutfak Alt Modül 3.299 TL

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 3

Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 99 TL

Fakir Halı Şampuanı 49 TL

Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 59,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 119 TL

Priz Losyon 41,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 48 TL

Alo Toz Deterjan 204 TL

Tursil Toz Deterjan 133 TL

Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 4,5 Kg 212 TL

Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 1,5 Kg 94 TL

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 4

Alpino Beyaz Ankastre Set 6.499 TL

Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL

Mehtap Tava Seramik 399 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere Seramik 599 TL

Mehtap Derin Tencere Seramik 649 TL

Airfryer Izgara Teli 149 TL

Çöp Şiş 24,95 Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

Katlanır Yatak 1.149 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL

Çelik Yemek Kaşığı 89,95 TL Çelik Yemek Çatalı 89,95 TL

Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL

Katlanır Yaprak Masa 479 TL

Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL

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