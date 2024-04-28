ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Mayıs çarşamba aktüel ürünler
ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 1 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 1 Mayıs ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 1 Mayıs ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 1 Mayıs ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 1 Mayıs ŞOK market indirimleri...
Samsung UHD 75" 190 Smart Q LED TV 61,999 TL
Samsun 4K UHD 75" 190 Smart LED TV 40.99 TL
Samsung 4k UHD 55" 140 Smart LED TV 22.399 TL
Samsung 4k UHD 43" 109 Smart LED TV 16.899 TL
Samsung 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.99 TL Ki
Süspansiyonel E-Scooter 19.999 TL
Ultra Siyah+Turuncu Kordonlu Akıllı Saat 449 TL
Samsung Galaxy A34 128 Gb 12.399 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 250 6 GB 8 GB RAM Mor/Siyah/Yeşil 14.999 TL
Reeder P13 Max 4 GB 64 GB Cep Telefonu Mavi 2.599 TL
Altus İnverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL
Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modülü 8.499 TL
Göcek Mutfak Dolabı Beyaz 7.599 TL
Beyaz Melamin Boy Dolap 2.799 TL
Polina Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 999 TL Ankastre Modülü Beyaz 1.399 TL
Focus Banyo Dolabı 4.999 TL
Rosalie Çok Amaçlı Konsol 2.899 TL
Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.299 TL
Elison Telepati Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 1.249 TL
Arto Tekli Kirli Sepeti 1.799 TL
Üst Modül 1.399 TL
Mine Evygilin Mutfak Alt Modül 3.299 TL
Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 99 TL
Fakir Halı Şampuanı 49 TL
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 59,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 119 TL
Priz Losyon 41,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 48 TL
Alo Toz Deterjan 204 TL
Tursil Toz Deterjan 133 TL
Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 4,5 Kg 212 TL
Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 1,5 Kg 94 TL
Alpino Beyaz Ankastre Set 6.499 TL
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL
Mehtap Tava Seramik 399 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere Seramik 599 TL
Mehtap Derin Tencere Seramik 649 TL
Airfryer Izgara Teli 149 TL
Çöp Şiş 24,95 Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Katlanır Yatak 1.149 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL
Çelik Yemek Kaşığı 89,95 TL Çelik Yemek Çatalı 89,95 TL
Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL
Katlanır Yaprak Masa 479 TL
Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL