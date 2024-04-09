ŞOK 10 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Nisan çarşamba aktüel ürünler
ŞOK 10 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 10 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 10 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 10 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 10 Nisan ŞOK market indirimleri...
XL Kamp Sandalyesi 549 TL
Kamp Sandalyesi 249 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 269 TL
Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL
Kamp Taburesi 69,95 TL
40x40 cm Minder 39,95 TL
Beyaz Mermer / Ahşap Desen Piknik Masası 349 TL
Lenita Pratik Sehpa 199 TL
Piknik Hasırı 249 TL
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL
Çek Bırak Spor Araba 49,95 TL
Havalı Top Atar 249 TL
Gokidy Bebek Seti 69,95 TL
6 Teker Kamyon Çeşitleri 59,95 TL
Robot Oyuncak Süpürge 399 TL
Aksesuarlı / Petli Bebek Seti 119 TL
Ofis Bazaar Luva Dolap 3.599 TL
Luva Vitrin 3.999 TL
Luva Yemek Masası 2.199 TL
Luva TV Ünitesi 3.299 TL
Luva Konsol 4.599 TL
Luva 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 5.999 TL
Doly Mini Dolap 1.699 TL
Sallanır Sandalye 1.799 TL
Makyaj Masası 1.599 TL
Modern Çiçeklik Sehpa 799 TL
Masa Sandalye Takımı 3.699 TL
Elif Puf 799 TL
Puflu Ayakkabılık 1.699 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.299 TL
Kristal Sürahi Seti 69,95 TL
1,2 litre Pompalı Termos 299 TL
1,9 litre Pompalı Termos 329 TL
Börek-Pasta Taşıma Kabı 99,95 TL
Lovely Lüx Piknik Set 99,95 TL
3'lü Servis Seti 24,95 TL
Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 139 TL
Coolbox Silikon Basmalı Buzluk 24,95 TL
200 cc Sahil Kupa 19,95 TL
Silikon Dondurma Kaşığı 34,95 TL
6'lı Sahil Büyük Çay Bardağı 59,95 TL
6'lı Sahil Çay Bardağı 34,95 TL
6'lı Sahil Su Bardağı 46,95 TL
Titiz Snowy Dondurma Kabı 29,95 TL
400 ml Pipetli Bardak 19,95 TL
Papatya Kase / Bardak / Kayık Tabak 12,90 TL
20'li Saroz Plastik / Karton Bardak 12,95 TL
10'lu Saroz Plasitk Çatal / Kaşık 7,95 TL
10'lu Saroz Plastik Tabak 19,95 TL
Saroz Karton Tabak 17,95 TL
5 Gözlü Baratlık 49,95 TL
Metal Servis Maşası Çeşitleri 59,95 TL
Alüminyum Yağ Sıçratmaz Rüzgar Engelleyici 79,95 TL
Metal 2 Katlı Raf 129 TL
Büyük Izgara Teli 79,95 TL
2 kg Bio Mangal Kömürü 99,95 TL
140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL
100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL
140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL
Çöp Şiş 19,95 TL
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL
Elidor Şampuan 89,50 TL
Tarak Çeşitleri 23,50 TL
Duru Sabun Çeşitleri 59,90 TL
Arko Men Tıraş Kolonyası 59,90 TL
Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 58,75 TL
Arko Men Klasik Tıraş Jeli 66,90 TL
Arko Men Tıraş Kremi 42,25 TL
Bebem Naturel Oturağı Fırsat Pakete 209 TL
Asperox Sarı Mavi Güç Sprey 59,50 TL
Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 38,50 TL
Fairy Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu 139 TL
Bingo Matik 10 Kg 299 TL