  4. ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Balıkçılık Malzemeleri geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 11-14 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

Sayfa 1

MOUNTY OLTA SEHPASI

Fiyat: 299 TL

MOUNTY OLTA SETİ

Fiyat: 699 TL

1 | 5
Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE 1927 ANTEP FISTIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 3'LÜ

Fiyat: 120 TL

SOLO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100'LÜ

Fiyat: 60 TL

ACE ULTRA ÇAMAŞIR SUYU ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 45 TL

HEINZ RANCH 245 G/AMERICAN BURGER 230 G

Fiyat: 50 TL

SENSODYNE ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 75 TL

2 | 5
Sayfa 3

VIAPOT GÜVEÇ BALIK TAVA

Fiyat: 119 TL

VIAPOT GÜVEÇ KASE 

Fiyat: 89,95 TL

3 | 5
Sayfa 4

ŞOK'TAN İSTE GELSİN

LACOSTE REGATTA 2011203 ERKEK KOL SAATİ SİLİKON KORDON

Fiyat: 5,499 TL

GUESS FAWN GUGW0686L2 KADIN KOL SAATİ

Fiyat: 4,999 TL

4 | 5