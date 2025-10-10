ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Vakum Makinesi geliyor

  1. Ekonomim
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 11-14 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

BALIKÇI ÇANTASI

Fiyat: 399 TL

HOBBY LIFE KATLANIR SU KOVASI 10 L

Fiyat: 199 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE 1927 ANTEP FISTIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 3'LÜ

Fiyat: 120 TL

SOLO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100'LÜ

Fiyat: 60 TL

ACE ULTRA ÇAMAŞIR SUYU ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 45 TL

HEINZ RANCH 245 G/AMERICAN BURGER 230 G

Fiyat: 50 TL

SENSODYNE ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 75 TL

KUMSAL KARNIYARIK TENCERE 24 CM

Fiyat: 449 TL

KUMSAL DERİN TENCERE 24 CM

Fiyat: 449 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

COLOMBIA CSS17-001 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 1,299 TL

COLOMBIA CSS15-005 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 1,299 TL

