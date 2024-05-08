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ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 11 Mayıs cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 11 Mayıs cumartesi günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 11 Mayıs hangi üründe indirim var? ŞOK'a 11 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler - Sayfa 1

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Kablosuz Kompresör 799 TL 

Oto Yarım Branda 249 TL 

Ön Cam Metalize Güneşlik 39,95 TL 

Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL

Fosforlu Oto Park Numaratör 29,95 TL 

Araç Çöp Kovası 59,95 TL 

Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL 

Kör Nokta Aynası 2'li 29,95 TL 

Cep Telefon Malzeme Filesi 34,95 TL 

Bagaj Filesi 219 TL 

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 39,95 TL 

Oto Bardak Tutucu 29,95 TL

Oto Yıkama Seti 49,95 TL 

Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL 

Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL 

Motosiklet Sele Brandası 59,95 TL 

2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL 

Kask Bagaj Filesi 69,95 TL 

Motosiklet Çantası 499 TL 

Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL 

Motosiklet Örtü Brandası 219 TL

Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon tutucu 199 TL

Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL 

Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL 

PP Kabin Boy Valiz 649 TL

PP Orta Boy Valiz 799 TL 

PP Büyük Boy Valiz 899 TL 

PP Seyahat ve Makyaj Valizi 299 TL

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ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler - Sayfa 2

Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL

Samsonite Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL

Samsonite Valiz Kabin Boy 8.999 TL

American Tourister Valiz Kabin Boy 5.799 TL

American Tourister Valiz Orta Boy 6.999 TL

American Tourister Valiz Büyük Boy 6.999 TL

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ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler - Sayfa 3

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL

Bosch Climate 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 22.799 TL

Apple iPhone 15 256 GB 53.999 TL

Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

Braun Multiquick 5 1000 W Vario Hand Blender Seti 3.199 TL

Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL

Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

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ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler - Sayfa 4

Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL

Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak + 1 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 1.849 TL

Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder Kiremit 849 TL

Bebek Yatağı 999 TL

Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.399 TL

Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.999 TL

Homedius Visco Time Boyun Destek Yastığı 319 TL

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