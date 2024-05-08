ŞOK 11 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK market 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 11 Mayıs cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 11 Mayıs cumartesi günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 11 Mayıs hangi üründe indirim var? ŞOK'a 11 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
Kablosuz Kompresör 799 TL
Oto Yarım Branda 249 TL
Ön Cam Metalize Güneşlik 39,95 TL
Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL
Fosforlu Oto Park Numaratör 29,95 TL
Araç Çöp Kovası 59,95 TL
Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL
Kör Nokta Aynası 2'li 29,95 TL
Cep Telefon Malzeme Filesi 34,95 TL
Bagaj Filesi 219 TL
500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 39,95 TL
Oto Bardak Tutucu 29,95 TL
Oto Yıkama Seti 49,95 TL
Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL
Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL
Motosiklet Sele Brandası 59,95 TL
2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL
Kask Bagaj Filesi 69,95 TL
Motosiklet Çantası 499 TL
Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL
Motosiklet Örtü Brandası 219 TL
Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon tutucu 199 TL
Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL
Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL
PP Kabin Boy Valiz 649 TL
PP Orta Boy Valiz 799 TL
PP Büyük Boy Valiz 899 TL
PP Seyahat ve Makyaj Valizi 299 TL
Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL
Samsonite Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL
Samsonite Valiz Kabin Boy 8.999 TL
American Tourister Valiz Kabin Boy 5.799 TL
American Tourister Valiz Orta Boy 6.999 TL
American Tourister Valiz Büyük Boy 6.999 TL
Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL
Bosch Climate 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 22.799 TL
Apple iPhone 15 256 GB 53.999 TL
Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL
Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL
Braun Multiquick 5 1000 W Vario Hand Blender Seti 3.199 TL
Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL
Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL
Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL
Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak + 1 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 1.849 TL
Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder Kiremit 849 TL
Bebek Yatağı 999 TL
Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.399 TL
Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.999 TL
Homedius Visco Time Boyun Destek Yastığı 319 TL