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ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler!

ŞOK market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 12 Haziran çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 12 Haziran ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 12 Haziran ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 12 Haziran ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 12 Haziran ŞOK market indirimleri...

ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler! - Sayfa 1

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 12 V İçin 4.990 TL

16 Jant Çocuk Bisikleti Mavi Ve Pembe Renk

Seçenekleriyle Adet Fiyatı 2.490 TL

Pilsan Kum Ve Su Oyunu 499 TL

Kırılmaz Üçlü Araba 99,95 TL

Barbie Oyun Hamuru 69,95 TL

Bebek Doktor Oyun Seti Barbie 699 TL

Barbie Bebek 129 TL

Çilek Makyaj Seti 99 95 TL

Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL

Taşıyıcı Tırlar 299 TL

Niloya Bebek Ve Tospik 499 TL

Kral Şakir Karakterler 129 TL

Futbol Topu, Voleybol Ve Basket Topu Ürünlerinde 179 TL

Çocuk Sandalet Aksesuarlı 119 TL

Kadın Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL

Çocuk Çift Toka Terlik 99,95 TL

Kadın Terlik Aksesuarlı 179 TL

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ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler! - Sayfa 2

Sinbo Vantilatör 599 TL 

Sensörü Solar Bahçe Lambası 499 TL 

Soner Led Bahçe Aydınlatma 159 TL 

Soner Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası Şık Tasarımı 199 TL 

Mum Efektli Meşale 149 TL 

Solar Bahçe Lambası 99,95 TL

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ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler! - Sayfa 3
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ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler! - Sayfa 4
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