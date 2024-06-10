ŞOK 12 Haziran 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler!
ŞOK market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 12 Haziran çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 12 Haziran ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 12 Haziran ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 12 Haziran ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 12 Haziran ŞOK market indirimleri...
Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 12 V İçin 4.990 TL
16 Jant Çocuk Bisikleti Mavi Ve Pembe Renk
Seçenekleriyle Adet Fiyatı 2.490 TL
Pilsan Kum Ve Su Oyunu 499 TL
Kırılmaz Üçlü Araba 99,95 TL
Barbie Oyun Hamuru 69,95 TL
Bebek Doktor Oyun Seti Barbie 699 TL
Barbie Bebek 129 TL
Çilek Makyaj Seti 99 95 TL
Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL
Taşıyıcı Tırlar 299 TL
Niloya Bebek Ve Tospik 499 TL
Kral Şakir Karakterler 129 TL
Futbol Topu, Voleybol Ve Basket Topu Ürünlerinde 179 TL
Çocuk Sandalet Aksesuarlı 119 TL
Kadın Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL
Çocuk Çift Toka Terlik 99,95 TL
Kadın Terlik Aksesuarlı 179 TL
Sinbo Vantilatör 599 TL
Sensörü Solar Bahçe Lambası 499 TL
Soner Led Bahçe Aydınlatma 159 TL
Soner Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası Şık Tasarımı 199 TL
Mum Efektli Meşale 149 TL
Solar Bahçe Lambası 99,95 TL