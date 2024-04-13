ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 13 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün klimadan, dyson süpürgeye, telefondan, oyuncaklara, oyun konsolundan, fritöze, akıllı saatten, koltuklara kadar onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi üründe indirim var? İşte detaylar...
Chantale Sabahlık 279 TL
Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL
Spor Tayt 79,95 TL
Slzanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 229 TL
Kadın / Erkek Tek
Bant Terlik 99,95 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL
2'li Erkek Çorap 29,95 TL
2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL
3'lü Desenli Kadın Çorap 59,95 TL
3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL
Kum Boyama Seti 99,95 TL
Gokidy Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL
Dönüşen Robot Arabalar 79,95 TL
Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL
Minii Kepçeli Traktör / Mini Kamyon 49,95 TL
Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL
Aksesuarlı Bebek Pet 99,95 TL
Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL
iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL
Samsung Windfree Premium 12000 BTU Klima 29.999 TL
Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL
Samsung Galaxy S23 Cep Telefonu 30.699 TL
Sony PS5 Slim 1 TB CD'li OYun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL
Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL
Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL
Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL
Toronto Köşe Takımı 7.599 TL
Avrupa & Miray Siyah Masa Takımı 3.699 TL
Rustik % Miray Beyaz Masa Seti 2.999 TL
Floransa Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Mina Sepetli Banyo Dolabı 2.199 TL
Nirvana Ayakkabılık 1.799 TL
Pietra Tv Ünitesi 2.299 TL
Atlas Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL