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  4. ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 13 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün klimadan, dyson süpürgeye, telefondan, oyuncaklara, oyun konsolundan, fritöze, akıllı saatten, koltuklara kadar onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Chantale Sabahlık 279 TL

Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL 

Spor Tayt 79,95 TL 

Slzanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL 

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 229 TL 

Kadın / Erkek Tek

Bant Terlik 99,95 TL 

Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL 

2'li Erkek Çorap 29,95 TL 

2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL 

3'lü Desenli Kadın Çorap 59,95 TL 

3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL 

Kum Boyama Seti 99,95 TL

Gokidy Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL 

Dönüşen Robot Arabalar 79,95 TL 

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

Minii Kepçeli Traktör / Mini Kamyon 49,95 TL 

Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL 

Aksesuarlı Bebek Pet 99,95 TL  

Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL

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ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

Samsung Windfree Premium 12000 BTU Klima 29.999 TL

Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

Samsung Galaxy S23 Cep Telefonu 30.699 TL

Sony PS5 Slim 1 TB CD'li OYun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL

Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

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ŞOK 13 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL

Toronto Köşe Takımı 7.599 TL

Avrupa & Miray Siyah Masa Takımı 3.699 TL

Rustik % Miray Beyaz Masa Seti 2.999 TL

Floransa Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Mina Sepetli Banyo Dolabı 2.199 TL

Nirvana Ayakkabılık 1.799 TL

Pietra Tv Ünitesi 2.299 TL

Atlas Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL

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