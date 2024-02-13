ŞOK 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK markette beyaz eşyadan, su arıtma cihazına, kağıt havludan, bebek bezine, tost peynirinden zeytine onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 14 Şubat 2024 ŞOK market çarşamba indirimleri...
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL
Sinbo Airfryer 2.999 TL
24 cm Döküm Derin Tencere 549 TL
28 cm Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL
28 cm Döküm Tava 399 TL
Paşabahçe 1950 cc Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi 79,95 TL
1950 cc Kare Tepsi 59,95 TL
12 parça Üsküdar Çay Takımı 65 TL
8 parça Mystick Jungle Çay Seti 129 TL
640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 74,95 TL
1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 99,95 TL
1200 cc Plastik Yeşil Kapak Saklama Kabı 75,95 TL
2500 cc Kapaklı Kase 59,95 TL
1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 49,95 TL
6'lı Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 TL
3'lü Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL
Silikon Çok Amaçlı Maşa 24,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 21,95 TL
Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL
Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL
3'lü Cam Kavanoz 79,95 TL
2'li Erzak Kabı 74,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 49,95 TL
3'lü Kilitli Dikdörtgen Saklama Kabı 109 TL
3 Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL
2'li Süzgeçli Kare Kase 32,95 TL
Örgü Desenli Ekmek Sepeti 29,95 TL
Yapışkanlı Folyo 59,95 TL
Jowoo Mutfak Çakmağı 24,95 TL
2 Fonksiyonlu Perlatörlü Esnek Musik Başlığı 29,95 TL
100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 69,95 TL
140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL
120x170 cm Koza Hai Peluş Halı 699 TL
80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 399 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı 99,95 TL
Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
Katlanır Yatak 1.149 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 550 TL
Klimalı Yastık 169 TL
Silikon Micro Yastık 69,95 TL
Mutfak Rafı Terek 499 TL
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL
Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL
2 Katlı Metal Raf 129 TL
Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL
9'lu Silikon Mblen Askı 34,95 TL
Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL
3'lü Hasır Sepet 219 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL
Kum Boyama Seti 99,95 TL
Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 149,90 TL
Mis probiyotik Sade/Çilekli Kefir 10,50 TL
Danone Laktozsuz Süt 1 L 24,90 TL
Banvit Kokteyl Sosis 42,50 TL
Süperfresh Ton Balığı 2+1 119 TL
Babyone Bebek Bezi Süper Fırsat Paketi 159,90 TL
Familia Naturel Tuvalet Kağıdı 199 TL
Familia Naturel Kağıt Havlu 129 TL
Domestos 85,75 TL